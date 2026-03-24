Первый танкер с нефтью из Ирака прошел через Ормузский пролив

Через Ормузский пролив прошел первый танкер с нефтью из Ирака с начала нападения США и Израиля на Иран. Об этом пишет Bloomberg на основании данных систем, отслеживающих перемещения судов.

Согласно им, супертанкер Omega Trader, который управляется японской компанией, более девяти дней назад передал свое местоположение из Персидского залива, а спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии. Таким образом, судно шло с отключенным транспондером.

Агентство отмечает, что благодаря таким «темным» переходам сложно подсчитать точное количество прошедших через Ормузский пролив танкеров.