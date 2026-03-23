Заявление Трампа обвалило цены на нефть

Стоимость нефти резко рухнула на фоне заявлений по поводу отсрочки ударов по иранским электростанциям, сделанных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство «Прайм».

Американский президент заявил, что решил поручить Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Соответствующее заявление Трамп сделал в своей соцсети Truth Social. После этого стоимость топлива упала на 9-10%.

По состоянию на 14:16 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent показывала снижение на 8,69% — до 97,16 доллара за баррель, котировки опускались ниже 100 долларов впервые с 19 марта. Майские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 9,93% — до 88,48 доллара.

Сегодня утром цены на российскую нефть Urals поднялись до $106 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам экспертов, опрошенных «Известиями», при сохранении текущих котировок бюджет может получить дополнительные 2,5–3,5 трлн рублей.

По словам аналитиков, рост стоимости нефти на $10 добавляет казне около 0,8–1 трлн рублей за счет НДПИ и экспортных пошлин.