Продавцы бензина в России столкнулись с проблемами

Российские независимые топливные операторы перестают покупать крупные партии бензина в связи с ростом цен на него в последние недели. Об этом со ссылкой на обзор Национального биржевого ценового агентства пишет «Коммерсантъ».

Текущие расценки не позволяют получать прибыль с продаж, поэтому сети АЗС переключились на мелкооптовые партии, которые еще можно достать на региональных нефтебазах. Участники рынка полагают, что запасов на них пока достаточно для закрытия потребностей.

Между тем в южных регионах страны ситуация уже усложняется. Сроки отгрузки новых партий с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) растут, в том числе в связи с участившимися внеплановыми ремонтами. По оценкам экспертов, интерес к крупным партиям вернется только после того, когда разница между стоимостью бензина на заправках и в опте позволит получать прибыль.

Собеседник издания отмечает, что независимые АЗС избрали неоптимальную стратегию в начале года. В январе и феврале они отказывались от закупок, надеясь на дальнейшее снижение стоимости топлива и не формируя запасы. Однако уже в конце февраля оптовые цены на бензин начали расти и с тех пор увеличились более чем на 12 процентов.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко пока оценивает уровень запасов бензина у независимых участников рынка как достаточный. Однако формирование новых запасов не происходит, что создает отложенные риски, которые могут реализоваться уже в течение месяца.