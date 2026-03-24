В Москве начали расти цены на бензин

Стоимость топлива на АЗС в Московском регионе на этой неделе выросла в рознице почти на 20 копеек. Причем автолюбители обратили внимание на рост цен почти у всех собственников АЗС. Эксперты связывают процесс удорожания с нестабильностью на мировом рынке нефти из-за ситуации вокруг Ирана.

© Российская Газета

По данным Московской топливной ассоциации на 23 марта, литр бензина АИ-92 подорожал за неделю на 21 копейку - до 63,58 рублей. Столько же прибавил в цене бензин АИ-95, его стоимость за литр составила 70,09 руб. Самые высокие цены на АИ-92 найдены на заправках "Газпромнефть-Центр", где приходится за литр отдать - 64,57 руб., а на "Лукойл-ЦНП" литр стоит 64,37 рублей, тут же и самые высокие цены на бензин АИ-95 - 71,70 руб. за литр, а на заправке "Тебойл" литр стоит 71,11 руб.

Дизельное топливо в среднем подорожало на 15 копеек и стоит сейчас 76,98 руб. за литр. Дороже всего продает его "Транс-АЗС" - за литр по 79,59 руб.

Как рассказал "РГ" автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, удивляться росту цен не стоит: "Колебания цен на нефтяном рынке напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. Они серьезно отражаются и на оптовом рынке, и влияют на розницу. Впрочем, в Москве эти колебания незначительные.

Российское правительство жестко контролирует рынок, поэтому резких скачков цен не ожидается. Между тем инфляцию никто не отменял. В этом году она ожидается в пределах 5-6 процентов. То есть к концу года АИ-95 может подорожать до 72-73 рублей".

К тому же весной рост цен на топливо весьма закономерен - это результат увеличения спроса. В Московском регионе активизируется экономика, в частности увеличиваются сельскохозяйственные работы, "просыпаются" стройки, а горожане в хорошую погоду чаще выгоняют свои автомобили и едут, например, на дачи.