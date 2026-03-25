В Турции оценили эффективность "Турецкого потока"

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что благодаря вводу в строй газопровода "Турецкий поток" республика фактически обезопасила себя от региональных энергетических рисков.

"Из России у нас идет два основных газопровода. "Турецкий поток" и "Голубой поток". Вопрос о "Турецком потоке" появился на повестке в 2016 году. За очень короткое время наши лидеры продемонстрировали твердую волю в этом вопросе. Это второй газопровод, идущий к нам через Черное море. С 1980-х годов мы получали 14 млрд кубометров газа по транзитному трубопроводу через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Если бы что-то случилось в любой из этих стран, то возник бы конфликт между поставщиком и транзитной страной. В 2022 году началась война. Можете себе представить, что бы мы могли переживать сейчас?" - указал министр.

Он отметил, что "с реализацией проекта "Турецкий поток" маршрут доставки газа через Балканы фактически был перенесен" в Черное море.