$80.7293.81

Страна ЕС сняла санкции против России

Lenta.ru

Болгария сняла санкции против России для поставки комплектующих на АЭС «Козлодуй». Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

© Global Look Press

В правительстве объяснили, что главным приоритетом при эксплуатации электростанции, поддержание высочайшего уровня технической и ядерной безопасности.

«АЭС "Козлодуй" является единственной атомной электростанции в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране, которая обеспечивает более трети от годового производства», — отмечается в сообщении.

Ранее лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович заявил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России.

1