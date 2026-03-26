США начали готовиться к нефти по 200 долларов

Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к росту цены на нефть до 200 долларов за баррель, изучая возможные последствия такого повышения. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику. Чиновники рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны с Ираном», — указано в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости нефти до такого уровня стало бы «огромным шоком» для мировой экономики. В статье также подчеркивается, что еще до начала войны с Ираном глава американского Минфина Скотт Бессент выражал беспокойство, что конфликт резко повысит цены на нефть.

Ранее представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» назвал условие скачка цен на нефть до 200 долларов. По его словам, это произойдут в случае затягивания военной операции США и Израиля против Ирана.