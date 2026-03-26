Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса.

С началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива. Ситуация все больше нервирует европейцев, как простых обывателей, так и политиков – а между тем никто даже не может гарантировать, что цены остановятся на том уровне, на котором они находятся сейчас.

Во Франции уже подсчитали, что в мае цена на нефть может подняться до 130 долларов, если война на Ближнем Востоке затянется, и особенно сильно это повлияет на дизель и авиационный керосин. Дело в том, что именно более тяжелые сорта нефти из этого региона идеально подходят для производства керосина и дизеля, в то время как более легкая американская нефть в основном используется для производства бензина.

Если цена на нефть марки «Брент» в какой-то момент совершила скачок на 46% (с 80 до 110 долларов за баррель), то дизель подорожал на 80%, а керосин – на 110%. Бензин тоже в стороне не остается. Как подсчитали эксперты, нефть дороже 130 долларов означает, что цена бензина на заправке будет гораздо выше обычных для Европы двух евро. При этом Европа уже страдает от структурного дефицита дизеля, так что кризис может только усугубиться.

«Наиболее популярное во Франции топливо, а именно дизельное (на которое приходится примерно 68% потребления автомобильного топлива), в среднем превысило 2,10 евро за литр на автозаправочных станциях по всей стране… что на 9,1 цента больше, чем неделю назад, и более чем на 0,4 евро больше, чем в начале конфликта между Ираном, Израилем и США. Таким образом, цена на дизельное топливо находится на самом высоком уровне с июня 2022 года», – сокрушается «Фигаро».

Чтобы смягчить удар, французское правительство в начале недели поручило руководству пяти нефтеперерабатывающих заводов на территории страны «в кратчайшие сроки» изучить возможность «быстро нарастить на какое-то время производство продуктов нефтепереработки». Таким образом правительство надеется «снизить напряженность на европейских топливных рынках» и «укрепить положение Франции» в случае, если блокада Ормузского пролива затянется.

Также правительство объявило о пакете мер поддержки для некоторых секторов экономики, включая транспортников и сельское хозяйство. Однако перспективы остаются не слишком радостными, так как заинтересованные лица уже заклеймили меры как недостаточные. Кроме того, французский нефтяной гигант Total Energies констатировал, что увеличить выпуск продукции не может, так как тот и так находится на максимуме, а канадская компания North Atlantic, недавно ставшая владельцем нефтеперерабатывающего завода в Граваншоне, дала понять, что может увеличить выпуск продукции максимум на 10%, и то если очень повезет.

Дополнительно правительство с целью стабилизации рынка распорядилось достать из стратегического резерва несколько миллионов баррелей нефти (по соглашению с Международным энергетическим агентством в рамках высвобождения 400 млн баррелей нефти из запасов на долю Франции приходится 14,6 млн). Однако в итоге разразился скандал, так как депутат «Национального объединения» Жан-Филипп Танги обвинил правительство в том, что оно отправило эту нефть на мировые рынки, вместо того чтобы использовать ее внутри страны.

Министр финансов Ролан Лескюр заявил, что это дезинформация и что «ни один баррель, ни один литр не покинули Францию».

Однако оппозиционный депутат настаивает на том, что стратегические резервы страны управляются в интересах не народа, а богачей, и спрогнозировал «новый нефтяной шок», если ситуация с Ормузским проливом не разрешится. Единственное решение, которое позволило бы сдержать рост цен, – это снижение налогов на бензин и другие виды топлива, но правительство категорически отказалось на него идти.

Также Танги прозрачно намекнул, что правительство Франции провернуло ловкую операцию, закупив несколько месяцев назад в резервы нефть по 60 долларов и выгодно продав ее теперь по 100, вместо того чтобы использовать в интересах граждан.

Правительство Германии по-своему решило бороться с ростом цен на топливо: так, по примеру Австрии предполагается принять закон, по которому цены на автозаправках будет запрещено повышать чаще, чем раз в день. Как отметил депутат от СДПГ Арманд Цорн, цены эти растут, «как показания термометра на солнце».

Кроме того, министр финансов Катерина Райхе хочет ввести правило, чтобы нефтеперерабатывающие компании обосновывали необходимость резких повышений цен на топливо. Оппозиция в Германии требует введения налога на сверхприбыль для нефтяных концернов, но пока непохоже, что правительство пойдет на подобную меру.

Пока в Германии обсуждают, сколько раз в день на автозаправках можно менять цены на топливо, правительство Испании одобрило целый пакет из 80 мер, в который вошли снижение НДС на бензин, дизель, газ с 21% до 10%, аналогичное снижение НДС для счетов за электричество, субсидия в размере 20 центов за литр для некоторых профессиональных секторов, включая транспорт и сельское хозяйство, уменьшение налогов за установку солнечных батарей и т. д.

Топливный кризис уже начал расходиться кругами в целом по экономике ФРГ. Например, русские жители Германии массово жалуются на резкий рост цен на еду. А правительство, в свою очередь, специальным распоряжением заморозило рост арендной платы за жилье, чтобы стабилизировать рынок жилья в непростой экономической ситуации.

В Италии премьер Джорджа Мелони опубликовала декрет, который на 20 дней обеспечивает снижение цен на топливо на 25 центов. Правительство пояснило, что это «срочная и временная мера», а вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что «итальянцы будут платить (за топливо) меньше, чем немцы, французы и испанцы». Также вводятся дополнительные меры поддержки для некоторых секторов, включая транспорт, и меры по надзору за уровнем цен с целью предотвращения спекуляций.

Тем временем в Европе в целом растет и крепнет «топливный туризм», когда граждане одного государства приезжают заправиться в другое, где бензин или дизель оказались значительно дешевле. Одним из самых привлекательных направлений стала Словакия, где вынуждены были ввести ограничения и в конце концов объявили, что иностранным автомобилистам в течение ближайших 30 дней будут продавать топливо дороже, потому что пора и честь знать.

Еврокомиссия, имеющая претензии к правительству Роберта Фицо, который, с ее точки зрения, слишком пророссийски настроен, тотчас объявила о том, что это «чрезвычайно дискриминационная мера, не отвечающая европейскому праву», и пообещала предпринять «необходимые юридические меры».

В свою очередь, правительство Фицо указывает на то, что на границе с Польшей словацкие автозаправки остались без топлива, потому что рачительные поляки привыкли приезжать сюда заправляться за меньшую цену, чем у себя дома. Вскоре после начала войны на Ближнем Востоке словацкое правительство договорилось с нефтеперерабатывающим заводом на своей территории о замораживании цен на топливо, но тем не менее вынуждено было объявить в стране энергетический кризис из-за ситуации вокруг нефтепровода «Дружба», функционированию которого препятствуют на Украине.

Между тем в ЕС уже появилась первая страна, которая вынуждена была ввести ограничения на продажу топлива, и этой страной стала Словения. Как объявил премьер-министр Роберт Голоб, для частных автомобилей продажа ограничивается 50 литрами в сутки, а для предприятий и представителей сельского хозяйства – 200 литрами.

«Хочу вас заверить: в Словении достаточно топлива, резервы заполнены и дефицита не будет», – добавил премьер.

Хотя это заявление противоречит действиям (зачем вводить лимит на то, чего и так хватает), правительству Словении стоит отдать должное – цены оно держит на стабильно низком уровне.

Впрочем, пока что самый острый дефицит энергоносителей ощущает Юго-Восточная Азия – Вьетнам, Бангладеш, Непал, Индия. Но если ситуация не изменится и блокада Ормузского пролива будет продолжена, то еще более жестокий дефицит топлива в ЕС наступит уже в апреле, предупредил гендиректор Shell Ваэль Саван. И тогда европейским чиновникам придется выбирать между своими русофобскими предрассудками и необходимостью снабжать промышленность и население дешевыми энергоносителями из России.