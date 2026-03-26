Путин объяснил, почему санкции против России незаконны

Президент России Владимир Путин 26 марта заявил о нелегитимности введенных в отношении РФ санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.

Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Они (санкции. — прим. ред.) незаконные, хочу подчеркнуть, потому что они никогда не подтверждались решениями Организации объединенных наций», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

26 марта председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что против России действует беспрецедентное санкционное давление в 31507 ограничений.

В рамках пленарного заседания он подчеркнул необходимость преодоления вызовов, связанных с западными рестрикциями. По словам Володина, ключевым фактором для эффективной работы является объединение усилий всех политических сил, а принимаемые решения должны отличаться высокой точностью и результативностью.