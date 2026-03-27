Европа может лишиться СПГ из США

Существует вероятность, что американский сжиженный природный газ будет направляться не в европейские страны, а на рынки Азии в связи с подорожанием энергоносителей там из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такое предположение сделал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Пападопулос, если конфликт обострится, Европа может ощутить на себе дополнительное давление на энергоснабжение. Это обусловлено тем, что поставщики будут стремиться к более выгодным условиям продажи в азиатском регионе.

В марте стоимость энергоносителей стремительно возросла вследствие обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это привело к фактическому закрытию Ормузского пролива и сокращению добычи нефти в ряде стран региона.

Ормузский пролив продолжает оставаться важным маршрутом для экспорта нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. Через него проходит около 20% всех мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ из стран Персидского залива.

С 28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по объектам в Иране, включая столицу страны Тегеран. В результате этих атак есть разрушения и жертвы среди мирного населения. В ответ Иран атаковал израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.