Проход через Ормузский пролив станет платным

Иранские власти приняли решение ввести плату за проход через Ормузский пролив. Соответствующий законопроект вскоре будет одобрен парламентом страны, передает телеканал SNN.

В Исламской Республике отметили, что полностью контролируют этот важный водный путь. Сборы будут использоваться для обеспечения безопасности и предоставления услуг судам.

Эти меры приняты на фоне конфликта, начавшегося 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль и американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востока.

Иран также закрыл Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и их союзниками. Были атакованы танкеры, прошедшие без разрешения. Позже в Тегеране заявили, что водный маршрут открыт для дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.