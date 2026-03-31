Госдолг России резко вырос

По итогам прошлого года объем государственного долга России увеличился на 21 процент в сравнении с показателем за 2024-й. О резком росте обязательств страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).

За отчетный период размер российского госдолга достиг отметки в 35,1 триллиона рублей. При этом внутренний и внешний долг за это время продемонстрировали разнонаправленную динамику, уточнили в ведомстве. Если первый вырос на 29,1 процента, до 30,7 триллиона, то второй, напротив, сократился на 15,4 процента, до 4,5 триллиона.

Рост внешнего госдолга РФ назвали сигналом для экономики

Таким образом, подавляющая часть обязательств пришлась на задолженность перед кредиторами на внутреннем рынке. К началу 2026 года установленные пределы внутреннего и внешнего госдолга России, а также долга по госгарантиям не были превышены, констатировали в СП.

Впрочем, в начале этого года резко стал расти и внешний госдолг России. К началу февраля, согласно данным Министерства финансов (Минфина), показатель достиг рекордных за последние 20 лет 61,97 миллиарда долларов. В Центробанке объяснили подобную динамику укреплением рубля и привлечением долгового финансирования.