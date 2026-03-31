Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот»

Евросоюз ввел в оборот понятие «теневой флот», чтобы легитимно заниматься разбоем на морских коммуникациях и действовать против российских морских перевозок.

Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии, передает РИА Новости.

«В Евросоюзе даже изобрели определение «теневой флот», которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом осуществлялся разбой на морских коммуникациях», — отметил он.

Патрушев указал, что действия Евросоюза и Запада в целом нацелены на то, чтобы усложнить международные перевозки грузов, в результате чего Россия вынуждена усиливать защиту собственных судов.

20 марта стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили в западной части Средиземного моря судно «Дейна», входящее в состав российского «теневого флота». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается, что причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага». Агентство уточнило, что операция проводилась при участии британских союзников.