Дмитриев предрек ЕС пустые бензоколонки после 20 апреля

Бензоколонки в странах Европейского союза опустеют с 20 апреля из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном. Об этом написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По прогнозу Дмитриева, последний груз нефтепродуктов из стран Персидского залива прибудет в порты ЕС в субботу, 11 апреля. Спецпредставитель президента РФ предположил, что из-за выходного дня еврочиновники не смогут уделить ситуации должного внимания и успеют вовремя взять ее под контроль.

«Пристегните ремни безопасности, так как "настоящий мониторинг" в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля», - написал Дмитриев.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал Европу готовиться к затяжному энергокризису из-за войны в Иране. По его оценке, стремительный рост цен на энергоносители может усугубить ситуацию в ЕС.

Ранее спецпредставитель президента РФ сравнил запоздалое осознание Евросоюзом энергетического кризиса с отложенным будильником. По словам главы Дмитриева, реальная картина вещей доходит до Европы очень постепенно. Он посоветовал европейским бюрократам почитать собственные посты, чтобы лучше представить масштабы грядущего шока.

До этого Дмитриев заявил, что ЕС теперь сможет оценить плоды своей русофобии, оставшись без энергоносителей. По его словам, вся политика ЕС, направленная против России, а также на развитие «зеленых» программ, лишила ее нефти и газа.

Глава РФПИ также говорил о начале масштабного инфляционного ценового шока, который начинается в мире из-за войны на Ближнем Востоке. По мнению Дмитриева, сейчас это только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях. Он также показал графики динамики цен на сырьевые товары. На них можно наблюдать активный рост стоимости некоторых ресурсов и услуг. В том числе цен на нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

