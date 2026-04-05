Дмитриев спрогнозировал сроки подорожания нефти до $150 за баррель

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в соцсети X допустил существенный скачок цен на нефть в ближайшем будущем.

«Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше $150 уже в ближайшие две недели», — написал он.

Также Дмитриев предположил, что цены на фьючерсную и физическую нефть сравняются. На днях физическую нефть резко подскочила в цене, преодолев порог в $140 за баррель.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.