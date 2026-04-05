Кирилл Дмитриев сделал прогноз цен на нефть

В ближайшие две недели они могут превысить 150 долларов, написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети Х.

Он также предположил, что цены на фьючерсную и физическую нефть сравняются. На днях физическая нефть резко подскочила в цене, преодолев порог в 140 долларов за баррель.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.