Названа самая подешевевшая рыба в России

Самой подешевевшей рыбой на российских прилавках с начала 2026 года оказалась пикша. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

С начала года оптовые цены на этот вид рыбы на внутреннем рынке снизились в среднем на 5,4 процента, а в годовом выражении падение составило 17,5 процента, сообщил Зверев. По его словам, сейчас килограмм пикши в оптовом сегменте стоит около 350 рублей.

Основными причинами удешевления Зверев назвал рост предложения за счет урожайных поколений 2022–2023 годов, а также преобладание более мелкой рыбы в Северо-Западном федеральном округе. Дополнительное влияние оказало увеличение общего допустимого улова, передает РИА Новости.

Тем временем продажи шаурмы в России по итогам первых месяцев 2026 года сократились на 12 процентов в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

