Европу ждет период гонки за энергоносителями по аналогии с вакцинами во время пандемии COVID-19. Такое развитие событий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

Во время пресс-конференции в Кишкундорожме у станции «Турецкого потока» на границе с Сербией венгерский лидер пообещал, что в скором времени региону придется биться за энергоносители, их запасы и цену на них.

«Вся Европа движется к крайне серьезному энергетическому кризису. Поэтому следующие несколько дней, возможно, всего несколько дней, а не недель, будут решающими», — пояснил он.

Ранее Орбан заявил, что Европа нуждается в энергоносителях из России, а Киев пытается помешать их поставке. В видеообращении в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он заявил, что Евросоюз (ЕС) вскоре ждет беспрецедентный энергетический кризис, и в этой ситуации нужно нарастить поставки российского сырья.