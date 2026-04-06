Через Ормузский пролив прошло рекордное число судов

До максимального показателя за все время войны на Ближнем Востоке выросло прохождение судов через Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Bloomberg.

© Московский Комсомолец

По информации издания, через Ормузский пролив 4-5 апреля прошли 22 судна, соглашения с Ираном заключают все больше стран.

Также сообщается, что доминируют по-прежнему иранские суда.

Индия провела через пролив восемь танкеров с сжиженным газом. На прошлой неделе Ормуз дважды пересекли связанные с Китаем контейнеровозы и два судна под японским флагом, отмечает Bloomberg.

Ранее телекомпания Al Arabi заявила, что к проходу через Ормузский пролив не было допущено судно, которое перевозит иракскую нефть в Индию.