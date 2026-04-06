Через Ормузский пролив прошло рекордное число судов
До максимального показателя за все время войны на Ближнем Востоке выросло прохождение судов через Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации издания, через Ормузский пролив 4-5 апреля прошли 22 судна, соглашения с Ираном заключают все больше стран.
Также сообщается, что доминируют по-прежнему иранские суда.
Индия провела через пролив восемь танкеров с сжиженным газом. На прошлой неделе Ормуз дважды пересекли связанные с Китаем контейнеровозы и два судна под японским флагом, отмечает Bloomberg.
Ранее телекомпания Al Arabi заявила, что к проходу через Ормузский пролив не было допущено судно, которое перевозит иракскую нефть в Индию.