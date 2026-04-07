Украинские власти добились открытия китайского рынка для поставок своей муки. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук.

Соответствующий протокол подписали Госпродпотребслужба Украины и Генеральная таможенная администрация Китая. В документе указаны требования ко всем этапам производства — от выращивания зерна до поставок готовой продукции.

Переговоры о поставках продолжались около трех лет. Протокол подтверждает доверие китайских регуляторов к украинским процедурам контроля и качества продукции.

По словам Ткачука, украинские производители получают доступ к одному из главных мировых рынков и новые возможности для развития переработки, благодаря чему увеличат экспорт продукции с добавленной стоимостью.

Ранее сообщалось, что в 2025 году товарооборот России и Китая снизился на 6,9 процента, с 244,8 до 228,1 миллиарда долларов, однако в начале 2026-го он вернулся к росту.