Названа катастрофическая проблема российских строек

На российских стройках катастрофически не хватает трудовых ресурсов.

Серьезную проблему отрасли назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», пишет РИА Новости.

«На первый план выходит рост производительности труда. Трудовых ресурсов не хватает катастрофически», — заявил зампред правительства.

По словам Хуснуллина, к 2030 году производительность труда в сфере строительства в России необходимо увеличить на 22 процента.

Ранее президент Национального объединения строителей Антон Глушков спрогнозировал российским стройкам проблемы из-за отказа от мигрантов. По его словам, набор и обучение отечественных специалистов обернется для отрасли дополнительными расходами и займет много времени. Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе строительные предприятия России не смогут самостоятельно готовить для себя кадры.