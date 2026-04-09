Названа главная причина пробуксовки экономики США

В IV квартале минувшего года экономика США выросла на полпроцента. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Бюро экономического анализа Министерства торговли Соединенных Штатов.

© Lenta.ru

Достигнутый результат оказался ниже того, на которое ведомство рассчитывало ранее — 0,7 процента. Аналогичный прогноз давали и экономисты, опрошенные агентством. Между тем в III квартале ВВП США вырос на 4,4 процента. Причиной столь резкого замедления называют прошлогоднее прекращение работы правительства.

В феврале сообщалось, что в 2025 году рост американского ВВП составил 2,2 процента, что стало минимумом с пандемийного 2020 года. Иными словами, все время президентства Джо Байдена американская экономика чувствовала себя лучше, чем в последний год первого срока Дональда Трампа и первый год второго срока. В 2021 году рост составил 6,2 процента, в 2022-м — 2,5 процента, в 2023-м — 2,9 процента, а в 2024-м — 2,8 процента.