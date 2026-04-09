Стоимость нефти достигла рекорда в Европе и Африке

Стоимость нефти достигла рекордно высоких значений на физическом рынке в Европе и Африке. Об этом сообщает Reuters.

Рост цен происходит на фоне снижения стоимости фьючерсов, которое началось после подписания соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке. Так, цена фьючерсов на нефть марки Brent упала на 13%, а на нефть WTI на 16%. При этом, цена барреля нефти сорта North Sea Forties на физическом рынке поднялась до рекордной отметки в 146,43 доллара за баррель.

Как объяснил аналитик Sparta Commodities Нил Кросби, этот разрыв объясняется тем, что цепочки поставок еще не восстановились.

«До полного восстановления цепочки поставок еще несколько месяцев, поэтому, безусловно, значительное расхождение между физическим и бумажным рынками сохранится», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что российская нефть бьет ценовые рекорды из-за конфликта в Иране.