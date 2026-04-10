Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу»

Владимир Зеленский заявил, что трубопровод "Дружба" будет отремонтирован весной, но Киев не хочет нести ответственность за поставки нефти.

Его слова приводит агентство "Укринформ".

"Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставок нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность за поставки будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что договоренность именно такая. Я им сказал, что этой весной мы все закончим", - сказал он.

Выделение ЕС €90 млрд (60 млрд на оружие и 30 млрд на бюджетные нужды) Украине на 2026 и 2027 год было согласовано на саммите сообщества в декабре 2025 года. Будапешт и Братислава в феврале заблокировали финансирование для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России. До этого Еврокомиссия четыре недели отказывалась предпринять шаги с целью заставить Украину возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Киев прекратил транзит 27 января, утверждая, что трубопровод был поврежден в результате удара беспилотника. Венгрия и Словакия публично обвинили Украину во лжи.