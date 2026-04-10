МЭА спрогнозировало дефицит дизеля в Европе

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил об угрозе дефицита дизельного топлива и керосина в Европе в связи с конфликтом вокруг Ирана и ситуацией в Ормузском проливе.

"В некоторых регионах мира мы уже наблюдаем дефицит. Такие страны как Бангладеш или Пакистан начали вводить нормирование природного газа для энергоемких отраслей промышленности. Кроме того, если ситуация не улучшится, в Европе вскоре может возникнуть нехватка дизельного топлива и керосина. Не прямо сейчас, но в ближайшие недели", - сказал Бирол в интервью журналу Der Spiegel.

Он отметил, что до конфликта вокруг Ирана Европа получала значительную часть дизеля и керосина с нефтеперерабатывающих заводов Ближнего Востока.

"За последние недели многие хранилища топлива опустели. Если мировое производство дизельного топлива и керосина не восстановится в ближайшее время, в мае для некоторых европейских государств ситуация может стать критической", - констатировал глава МЭА. При этом он не стал называть конкретные страны.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве "рабочей основы" для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив.

В Тегеране в свою очередь согласились прекратить "оборонительные атаки", если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры 10 апреля. По данным иранского государственного телевидения, они, как ожидается, будут прямыми.