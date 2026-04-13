Фисташки подорожали до максимума за восемь лет

Цены на фисташки достигли максимального уровня за последние восемь лет на фоне конфликта между США и Ираном. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets.

По ее информации, средняя цена за фунт (454 грамма) фисташек составляет $4,57. В последний раз она находилась на таком уровне в мае 2018 года. Иран занимает второе место в мире по поставкам этих орехов. На страну приходится треть мирового объема экспорта фисташек.

Как пояснил аналитик компании Ник Мосс, проблемы на мировом рынке возникли еще до начала операции США против Ирана в конце февраля. В 2025 году урожай этой сельскохозяйственной культуры в исламской республике оказался ниже, чем ожидалось, а в начале года блокировки связи на фоне протестов мешали иранским экспортерами налаживать поставки за рубеж.

"Цены на фисташки определенно чувствительны к кризисам на Ближнем Востоке, учитывая роль региона как крупного поставщика, транзитного хаба и потребителя", - сказал Мосс.

Также на цены повлиял успех так называемого дубайского шоколада, в котором для начинки используются фисташки. Кондитеры по всему миру начали активнее использовать эти орехи как добавку к своей продукции, пояснило агентство. В итоге цены на фисташки в последние два года выросли на треть.