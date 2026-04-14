Товарооборот России и Китая резко вырос

Объем взаимной торговли России и Китая за январь-март 2026 года достиг 61,257 млрд долларов, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, передает РИА Новости.

Китайские поставки в Россию за три месяца выросли на 22,1%, до 27,666 млрд долларов. Импорт из РФ в КНР увеличился на 9,5%, составив 33,591 млрд долларов. Только за март товарооборот двух стран превысил 22 млрд долларов (22,138 млрд). Из них российский экспорт в Китай составил 12,766 млрд долларов, китайский — 9,371 млрд.

Посол России в КНР Игорь Моргулов ранее в интервью РИА Новости назвал торгово-экономическое сотрудничество двух стран высокоустойчивым и взаимовыгодным. Его коллега Чжан Ханьхуэй отметил, что потенциал для роста сохраняется. Для сравнения: по итогам 2025 года двусторонний товарооборот снизился на 6,9%, до 228,105 млрд долларов.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что внешнеторговый оборот РФ в январе — феврале текущего года составил $99,3 млрд и по сравнению с первыми двумя месяцами 2025 года уменьшился на 4%.