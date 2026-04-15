В Европе раскрыли, когда ЕС сможет выдать кредит Украине

Европейский союз (ЕС) в случае снятия вето Венгрией сможет предоставить кредит Украине в 90 млрд евро только к началу мая, пишет Euractiv, ссылаясь на европейских чиновников.

Ранее сообщалось, что глава побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр после выборов дал понять Брюсселю, что Будапешт больше не будет блокировать запланированный кредит в размере 90 млрд евро.

Однако чиновники Европейского союза предупреждают, что из-за внутриполитической ситуации в Венгрии и незавершенной работы с документами в европейском объединении кредит может быть выплачен только к началу мая, поделились подробностями авторы публикации.

Как подчеркивается в материале, ожидается, что Украина столкнется с финансовым кризисом в середине июля.

Решение о совместном займе стран Европейского союза на сумму 90 млрд евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите европейского объединения в декабре прошлого года. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 20 февраля, что Будапешт заблокировал 20-й пакет антироссийских ограничительных мер и кредит Евросоюза на 90 млрд евро Украине из-за остановки бывшей советской республикой транзита нефти из России по нефтепроводу "Дружба".