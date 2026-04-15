Европейский газ подешевел до минимума начала весны

Котировки майских фьючерсов на газ на хабе TTF снизились почти на 3%, опустившись до около 514 долларов за 1 тыс. кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в среду днём снижались почти на 3%, до примерно 513,8 доллара за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, которые приводит РИА «Новости».

Майские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 519,7 доллара за 1 тыс. кубометров, что на 1,6% ниже предыдущего закрытия. Расчётная цена во вторник составляла 528,2 доллара.

К 14.36 мск майский контракт торговался уже по 513,8 доллара, что означало падение на 2,7% относительно расчётного уровня. При этом средняя биржевая цена газа в Европе в марте, по расчётам агентства, выросла на 59% по сравнению с февралем и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за 1 тыс. кубометров.

Подъём котировок начался после ударов США и Израиля по Ирану, и сейчас цены удерживаются выше уровней последних двух лет. Максимум текущего всплеска был зафиксирован 19 марта и достиг 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров, что на 32% выше показателя конца февраля.

В 2021–2022 годах газ стоил значительно дороже, а исторический рекорд в 3892 доллара за 1 тыс. кубометров был установлен в начале весны 2022 года, что стало беспрецедентным уровнем за время работы европейских газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 апреля стоимость газа на европейских биржах опустилась до 550 долларов за тысячу кубометров.

10 апреля биржевые котировки газа в Европе упали до 542 долларов за тысячу кубометров на открытии утренних торгов.

Ранее цена голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14%.