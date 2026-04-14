В России подешевели шоколадные конфеты

Цена на конфеты "Мишка косолапый" опустилась на 14% за неделю с 4 по 11 апреля. Об этом рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в беседе с "Газетой.ру".

Уточняется, что Индекс Мишек – это простой индикатор продуктовой инфляции. Он отражает цены на 14 популярных товаров, показывая изменения трендов в динамике цен раньше, чем показывают официальные источники.

"Значение Индекса Мишек за неделю с 4 по 11 апреля снизилось на 1% по сравнению с его ростом на 2,5% неделю назад. За неделю подешевели конфеты "Мишка косолапый" (-14,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились", – отмечает Абрамов.

По информации, полученной на основе индекса, за год подорожали мармелад Fruit-Tella на 41,6%, куриные тушки "Каждый день" – на 10,8%, яйца "Окские" категории С1 – на 8,3%, сельдь "Матиас" – на 7,5%, белый хлеб – на 4,8%, плавленый сыр "Фетакса" – на 4,1% и молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности выросло в цене на 4%.

Из Индекса Мишек стало известно, что за год подешевели черный чай "Акбар" на 25,6%, конфеты "Мишка косолапый" – на 18,2%, сливочное масло 72,5% жирности "Домик в деревне" или "Простоквашино" – на 16,7%, подсолнечное масло "Олейна" – на 9,7%, морковь – на 6,7% и бананы упали в цене на 6,3%. Цены на апельсиновый сок J7 за год не изменились.

