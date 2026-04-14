ЕС оставил Украину без обещанных денег

Евросоюз отложил на второе полугодие 2026 года отправку Украине первых траншей кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК) Балаша Уйвари.

На брифинге 14 апреля Уйвари задали вопрос, позволит ли проигрыш Виктора Орбана на выборах в Венгрии быстро разблокировать кредит для Украины. ЕК ранее призывала перевести Киеву первые транши уже в апреле, отмечает ТАСС.

«Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», - заявил Уйвари.

Орбан заблокировал выдачу кредита Киеву, сославшись на заблокированный на Украине нефтепровод «Дружба». Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр пока не сказал, какую позицию он займет по вопросу украинского кредита, а также по 20-му пакету санкций ЕС против России, который Венгрия блокирует уже несколько месяцев.

Мадьяр высказался о предоставлении Украине кредита в €90 млрд

Многое зависит от того, как быстро венгерские власти смогут сформировать правительство. Принятие важных решений обычно приостанавливается в период между выборами и до вступления в должность нового руководства.

Как писал портал Euractiv, даже если Мадьяр в конечном итоге снимет вето, на выдачу кредита всё равно потребуется как минимум несколько недель. Мадьяр говорил, что намерен сформировать правительство к 5 мая. Однако не менее важно, что бюрократический механизм для выдачи кредита еще не создан.

План финансирования Украины, в котором изложен порядок расходования средств, еще должен быть одобрен государствами-членами. Также Брюсселю и Киеву необходимо согласовать «меморандум о взаимопонимании», касающийся средств, которые предназначены для бюджета Украины. Кроме того, предстоит подготовить «соглашение о займе», более подробно описывающее детали этой схемы.

По словам чиновников, эти документы, а также результаты проверки на соответствие всем условиям для выделения средств, скорее всего, будут окончательно оформлены только к концу апреля или началу мая.

Но даже после всех согласований и снятия вето Венгрией Словакия может оказаться еще одним препятствием. Премьер-министр Роберт Фицо, чья страна также сильно зависит от поставок нефти по трубопроводу «Дружба», ранее заявлял, что Братислава «готова перехватить эстафету у Венгрии, если это потребуется».