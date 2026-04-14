ЕК оставила заблокированными €70 млрд финансирования для Венгрии

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК в настоящее время сохраняет заблокированными €70 млрд европейского финансирования для Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Уйвари, часть этих средств заблокирована в рамках «Политики сплочения» (Cohesion Policy) и часть — в рамках фонда восстановления после COVID-19.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и «Тисой», которую возглавляет Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.