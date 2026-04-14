Мир столкнулся с крупнейшим ростом инфляции в энергетике

Война с Ираном привела к самому значительному росту мировых цен на энергоносители за последнюю четверть века, свидетельствуют данные экономистов UBS, передает РИА Новости.

По словам глобального руководителя исследований в UBS Аренда Каптейна, медианный месячный рост энергетической инфляции среди стран, уже опубликовавших данные, составил 5,5% — это выше, чем в марте 2022 года.

Аналитики банка отслеживают ситуацию примерно в 45 крупнейших экономиках, на которые приходится более 85% мирового ВВП. Из 27 стран, уже представивших статистику, около двух третей показали рост в 97-м процентиле или выше по историческим меркам. Иными словами, лишь в одной из этих 27 стран за последние 25 лет медианная месячная инфляция на энергоносители была выше.

С начала года европейские цены на газ выросли на 60%, американская нефть WTI подорожала примерно на 70%. При этом ожидания возможного соглашения между США и Ираном, которое могло бы открыть Ормузский пролив, пока сдерживают котировки ниже $100 за баррель, несмотря на фактическую блокаду судоходства.

Из-за эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива — практически остановлено, что привело к росту мировых цен на энергоносители.