Война в Иране спровоцировала масштабный срыв поставок нефти в 2026 году

Крупнейший в истории нефтяной кризис ожидает мир в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Reuters.

Согласно ежемесячному отчету МЭА о состоянии нефтяного рынка, в этом году предложение сократится на 1,5 млн баррелей в сутки на фоне ударов по энергетическим объектам на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, которые негативно сказались на добыче и экспорте нефти.

Агентство назвало войну на Ближнем Востоке крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти и отметило, чт она «полностью перевернула глобальные перспективы потребления нефти».

По прогнозы МЭА, в 2026 году предложение превысит спрос всего на 410 тыс. баррелей в сутки, в отличие от прогнозируемого в прошлом месяце избытка в 2,46 млн баррелей в сутки.

Нападения на энергетические объекты и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к потере поставок 10,1 млн баррелей в сутки в марте. В апреле она может увеличиться еще на 2,9 млн баррелей в сутки.

Прогнозируемое снижение спроса на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2026 года станет самым глубоким спадом с момента начала пандемии COVID-19.

По мере сохранения дефицита и высоких цен сокращение спроса будет распространяться, заявило МЭА, добавив, что наиболее существенное сокращение потребления нефти на данный момент зафиксировано на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, нафты, сжиженного нефтяного газа и авиационного топлива.