Миру предрекли крупнейший в истории нефтяной кризис

Крупнейший в истории нефтяной кризис ожидает мировое сообщество в 2026 году из-за масштабной войны на Ближнем Востоке, предположили специалисты Международного энергетического агентства. Об этом пишет Вloomberg со ссылкой на отчет агентства.

В МЭА отметили, что потоки сырой нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив сократились с 20 млн баррелей в сутки до 3,8 млн баррелей в сутки

Таким образом, заметили эксперты агентства, война фактически перекрыла потоки нефти через Ормузский пролив, вызвала крупнейший сбой в поставках в истории.

По данным МЭА, ранее ожидалось, что на мировых рынках спрос на нефть предположительно поднимется на 730 тыс. баррелей в день.

Вместе с тем, на фоне кризиса на Ближнем Востоке, прогноз изменился. Теперь специалисты полагают, что потребление не только не вырастет, но и значительно сократится, на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2026 года.

«Иранская война полностью перевернула глобальные перспективы потребления нефти. Сокращение спроса будет распространяться по мере сохранения дефицита и высоких цен», — подчеркнули в МЭА.

Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты, такие как авиационное топливо, дизельное топливо и бензин, оказывает давление на потребителей и снижает спрос, уточнили аналитики.

В МЭА констатировали, что наиболее существенное сокращение потребления нефти в настоящий момент зафиксировано на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.