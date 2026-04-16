Правительство предупредило о готовности ослабить рубль

Российские власти не отказывались и не откажутся от бюджетного правила, а только приостановили на время его исполнение. Об этом на «Биржевом форуме 2026» заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он также предупредил, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила, что в условиях текущей ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей означает активную скупку валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Такое решение, если оно будет принято, приведет к ослаблению рубля. В качестве причины нынешнего роста стоимости российской валюты до многомесячных максимумов эксперты указывают именно приостановку покупок, что не позволяет Банку России собирать излишки валюты, попадающие на российский рынок из-за высоких цен на нефть.

Накануне регулятор установил курс доллара на уровне 75,23 рубля, а евро — на уровне 88,73 рубля, что стало минимумом с марта 2023 года и с декабря прошлого года соответственно.

О приостановке валютных операций в рамках бюджетного правила Минфин объявил в начале марта. Тогда российская нефть продавалась по цене заметно ниже базовой, что приводило к быстрому расходованию средств ФНБ. Однако в том же месяце из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели.

На фоне такой неопределенности ведомство продлило приостановку до 1 июля. Эксперты не смогли понять смысл такого решения, поскольку оно очевидным образом приводило к укреплению рубля, за которым неизбежно следует падение доходов федерального бюджета.