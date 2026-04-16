В России признали проблемы с экспортом и добычей нефти

Добыча нефти в Уральском федеральном округе (УрФО) в первом квартале этого года сократилась из-за трудностей с морским экспортом, что связано с внеплановыми ремонтами инфраструктуры и другими логистическими проблемами. Об этом говорится в апрельском докладе «Региональная экономика» Банка России, который составлен по итогам регулярного опроса предприятий.

Респонденты отметили улучшение конъюнктуры в части роста цен, сокращения дисконтов и уменьшения объемов уже отгруженных на танкеры партий, которые находились в море в поисках покупателей. Однако перспективы дальнейшего увеличения физического экспорта под вопросом, в связи с чем компании не корректируют производственные планы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вторник, 14 апреля, экспорт нефти из Новороссийска по-прежнему ограничен, так как два крупнейших причала не восстановили работу после атаки беспилотников в ночь на 6 апреля.

В последние месяцы Украина неоднократно наносила удары по портам на Черном и Балтийском морях с целью снижения экспорта российских углеводородов. Таким образом Киев пытается помешать Москве в полной мере воспользоваться ростом мировых цен на нефть за счет конфликта на Ближнем Востоке.

Поддержку экспорту оказало решение Вашингтона на месяц смягчить санкции в отношении поставок из России. Однако действие лицензии истекло на прошлой неделе, а министр финансов США Скотт Бессент указал, что ее продление не предполагается. Он объяснил, что приостановка ограничительных мер позволила Москве продать уже погруженную на танкеры нефть, а это смягчило ценовой шок, возникший из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА) в марте 2026 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли 19,04 миллиарда долларов, что на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 миллиарда больше, чем в марте прошлого года.