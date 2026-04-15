Иранский супертанкер прорвал морскую блокаду США

Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов.

