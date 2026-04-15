Страна ЕС пообещала снизить цены на топливо

Немецкие нефтяные компании заявили, что планируемое уменьшение налоговой нагрузки на бензин и дизель в ближайшее время приведет к удешевлению горючего на заправках.

Глава Ассоциации топливной и энергетической промышленности Германии Кристиан Кюхен заверил, что экономия в размере около 17 центов за литр будет полностью переложена на плечи водителей.

Глава ассоциации подчеркнул, что назвать точную сумму, на которую подешевеет литр, сегодня не может никто. Стоимость топлива по-прежнему зависит от волатильности мировых нефтяных цен, геополитических рисков и нехватки предложения. Поэтому фактическое снижение на заправках может как превысить заявленные 17 центов, так и оказаться скромнее.

Кабинет министров ФРГ намерен на два месяца — с мая по июнь — сократить налоговые ставки на автомобильное горючее. Кюхен при этом парировал упреки в том, что в 2022-м, когда проводилась схожая мера, обещанная скидка так и не добралась до конечных потребителей.

Рыночная конъюнктура сейчас предельно напряженная: мировой рынок недосчитывается примерно пятой части привычных объемов сырой нефти и нефтепродуктов, к тому же часть европейских топливных потоков перенаправляется в Азию, где цены заметно выше.

