Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории испытывает дефицит рабочей силы. Ее слова приводит ТАСС.

По словам главы Центробанка, сложившаяся ситуация — это новая реальность как для властей, так и для бизнеса. «И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП [денежно-кредитной политики] — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация», — отметила Набиуллина, подчеркнув, что ранее периоды высоких ставок были связаны лишь с временным ухудшением внешних условий.

Сейчас же, по ее оценке, ухудшение внешних условий происходит почти на постоянной основе — и по импорту, и по экспорту. Уровень безработицы составляет два процента, а инфляция к началу 2025 года разогналась до 10 процентов. Именно эти факторы, а не высокие темпы роста, являются признаками перегрева экономики, резюмировала председатель Банка России.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что процентные ставки по кредитам в России будут снижаться не так быстро, как это хотелось бы властям.