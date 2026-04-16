Силуанов сообщил о восстановлении доходов бюджета России

Доходы бюджета чуть упали в первом квартале из-за падения нефтегазовых ввиду внешнеэкономических условий, сейчас ситуация исправляется, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Доходы федерального бюджета России в первом квартале немного снизились из-за уменьшения нефтегазовых поступлений, передает РИА «Новости».

Силуанов на Биржевом форуме отметил, что это было связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на энергетических рынках, однако сейчас ситуация исправляется. По его словам, «доходы у нас чуть подпали, потому что нефтегазовые доходы снизились. Все видели, какая ценовая конъюнктура сложилась на энергетическом рынке, сейчас ситуация подправляется».

Ранее Минфин сообщал, что дефицит федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 4,58 трлн рублей, или 1,9% ВВП. За этот период нефтегазовые доходы снизились на 45,4% по сравнению с прошлым годом и составили 1,443 трлн рублей. Силуанов также уточнил, что Минфин достаточно активно авансировал расходы в первом квартале.

Кроме того, министр финансов сообщил, что в текущем году возможно незначительное корректирование планов по заимствованиям, но это не окажет существенного влияния на бюджетную политику.

«В 2026 году смотрим приоритетность расходов – это самая основная задача. Понятно, что, возможно, нам придется скорректировать где-то планы и по заимствованиям текущего года, но думаю, что не существенно», – отметил он.

Силуанов анонсировал, что правительство России в ближайшее время определит возможность досрочного возобновления валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Сейчас эти операции приостановлены до июля из-за изменений базовой цены на нефть.

Министр добавил: «Я думаю, как раз сейчас можно было бы эту дискуссию возобновить. Я думаю, что правительство определится с этой частью в ближайшее время».

Глава Минфина подчеркнул необходимость гибкого подхода к валютным операциям и отметил, что решение будет приниматься с учетом рыночной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Министерство финансов приостановило операции с иностранной валютой на внутреннем рынке.

Позже глава ведомства Антон Силуанов анонсировал скорое принятие решений для снижения зависимости федерального бюджета от цен на нефть.

До этого министр спрогнозировал падение доли нефтегазовых поступлений в 2026 году ниже уровня в 20 процентов.