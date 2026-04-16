Решетников посетовал на чрезмерное укрепление рубля

В ближайшие годы курс российской национальной валюты будет крепче, чем многим хотелось бы. Соответствующее заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает «Интерфакс».

В ходе выступления на Биржевом форуме в Москве министр подчеркнул, что на российском рынке сложилась ситуация, когда любое ослабление курса, по всей вероятности, будет нивелироваться.

Достаточно низкий курс российской национальной валюты, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала.

В настоящее время понятно, что этого оттока капитала нет и в российской экономике копятся чистые иностранные активы, поделился подробностями Решетников.

«Иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся», — объяснил глава Минэкономразвития РФ.

В будущем крепкий курс рубля повлияет на структурные изменения в экономике Российской Федерации, резюмировал Решетников.