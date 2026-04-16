Экономике России предрекли укрепление

Российская экономика продолжит рост вопреки прогнозам экспертов. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков, его слова приводит «Радио КП».

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что по итогам 2025 года Россия осталась четвертой экономикой мира. Рассчитанный по показателю покупательной способности ВВП РФ составил 7,26 триллиона долларов, что позволило ей сохранить место в топ-4. Первое место занимает Китай (41,2 триллиона долларов), следом идут США (30,8 триллиона) и Индия (17,3 триллиона).

По мнению Чиркова, сохранение позиций в топе ведущих стран мира — закономерный результат. Позиции России более чем стабильны, и ее экономика продолжит рост.

«Есть много фундаментальных факторов, которые будут толкать российскую экономику вперед, увеличивать темпы экономического роста. Главное — это, конечно, рост конкурентоспособности. (…) Те данные, которые сейчас есть, говорят о стабильности и, по мере смягчения кредитно-денежной политики и некоторых других факторов, мы уже в 2026 году увидим вполне существенный экономический рост», — предрек дальнейшее укрепление эксперт.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что затягивание войны в Иране может обернуться рядом негативных последствий для мировой экономики. Одним из главных последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке она назвала стремительный рост цен на энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ. Нарушение судоходства в Ормузском проливе также чревато разгоном стоимости удобрений, что, в свою очередь, может привести к удорожанию продовольствия, пояснила она.