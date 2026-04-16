МВФ предрекает "большой энергетический кризис"

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста еврозоны на фоне ожидания большого энергетического кризиса, вызванного войной против Ирана и перекрытием Ормузского пролива. Прогнозы понижены также для основных европейских стран: Германии, Франции, Италии и Испании. Общий ВВП в еврозоне, по мнению МВФ, в текущем году увеличится лишь на один процент. Но это в случае, если боевые действия на Ближнем Востоке прекратятся в ближайшее время, а средний рост цен на энергоносители не превысит 19 процентов. При худшем сценарии, которого в фонде также не исключают, последствия будут более серьезными, и ожидаемый пока минимальный рост в европейских странах может обернуться спадом.

В Брюсселе также готовятся к худшему: по данным издания Euractiv, Еврокомиссия разработала план сдерживания энергокризиса с помощью масштабных госсубсидий для предприятий. Странам предлагается разрешить покрывать до 70 процентов затрат на энергию в тяжелой промышленности и до 100 процентов на топливо в сельском хозяйстве, рыболовстве и автоперевозках.

"Проект плана идет гораздо дальше, чем нынешние правила государственной помощи", - отмечает издание, ссылаясь на мнение экспертов.

МВФ, однако, настойчиво рекомендует Евросоюзу не прибегать к широким субсидиям и ограничится точечными мерами поддержки, чтобы сохранить бюджетную устойчивость. Европейские страны еще не оправились от прошлого кризиса 2022 года, к тому же стремительно наращивают расходы на оборону, что ведет к росту бюджетного дефицита. Дополнительная нагрузка на бюджеты в виде субсидий может оказаться неподъемной. Представители фонда указывают на то, что субсидии, конечно, пользуются популярностью у населения и представителей экономики, но чрезвычайно дороги для государства, к тому же они часто плохо проработаны и не приносят ожидаемого эффекта, а после окончания кризиса их сложно отменить.

На практике это сейчас демонстрирует Ирландия, где с начала апреля продолжаются масштабные протесты фермеров и перевозчиков против роста цен на топливо. Протестующие блокировали единственный в стране нефтеперерабатывающий завод, порты и почти полностью остановили движение транспорта в Дублине. Правительство, чтобы снизить накал возмущения, согласилось субсидировать цены на топливо, выделив на это 750 миллионов евро. Однако этих денег хватит только на то, чтобы сбить цены примерно на 30 с небольшим центов до конца июля. В случае продолжения кризиса и нового роста цен на энергоносители потребуются дополнительные вливания.

Ирландские протесты уже перекинулись на входящую в состав Британии северную часть острова. Признаки общественного недовольства ростом цен на топливо появляются и в других европейских странах. Хотя, как предупреждают аналитики, основная фаза кризиса еще не наступила: до самого недавнего времени в Европу еще шел "остаточный" поток топлива с Ближнего Востока - те танкеры, которые успели загрузится и пройти Ормузский пролив до его блокировки. Издание The Week в этой связи отмечает, что протесты в Ирландии могут стать не локальным событием, а предвестником аналогичных событий в других европейских странах.

Правительства европейских стран фактически оказались перед дилеммой: терпеть рост цен и вызванное им недовольство населения или начать раздавать субсидии, что может превратить энергетический кризис в бюджетный. Стоит отметить, что в Еврокомиссии эти риски хорошо понимают, и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис призывает страны избегать слишком дорогих и длительных субсидий. Однако иметь дело с протестами придется не Брюсселю, а местным властям, которые, очевидно, предпочтут просто "залить" недовольство деньгами здесь и сейчас, не думая особо о долгосрочных последствиях.