В Иране озвучили доход от управления Ормузским проливом

Парламент Ирана оценил доходы от управления Ормузским проливом в 10-15 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

По словам представителя иранского парламента, регулирование морского трафика в Ормузского проливе принесли стране 10-15 миллиардов долларов. При этом, собеседник издания не уточнил временной интервал, за который можно получить указанную сумму. Кроме того, остаются неизвестными источники получения такого дохода.

Как уточнили в агентстве, депутат озвучил это число когда комментировал подробности законопроекта об управлении Ормузским проливом. Этот законопроект, как добавил парламентарий, также должен будет укрепить национальную валюту Ирана — риал. Ожидается, что именно в риалах иностранные суда будут оплачивать проход через Ормузский пролив.

Ранее в Иране сравнили закрытие Ормузского пролива с появлением атомной бомбы.