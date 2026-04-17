Цены на бензин в США могут вырасти

Средняя стоимость топлива на американских заправках будет колебаться в диапазоне от $4,15 до $6,5 за галлон в зависимости от штата, заявил РИА Новости директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, даже в случае возобновления боевых действий значительного скачка цен не произойдет, поскольку текущие уровни уже достигались в самые горячие моменты конфликта.

Напомним, что США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля. Иран, в свою очередь, также наносит ответные удары по израильской территории. 8 апреля стороны объявили о двухнедельном перемирии, однако последовавшие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. Также стало известно, что США ввели блокаду иранских портов. Посредники сейчас пытаются организовать новый раунд переговоров.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил о сокращении за последние годы доли не соответствующего обязательным требованиям безопасности топлива в России. Показатель упал с более чем 20% до менее чем 4%.