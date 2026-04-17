Поставки нефти из России морем упадут до минимума

За неделю с 6 по 12 апреля морской экспорт нефти из России упал на 16,1 процента, до 291 тысячи тонн в сутки, что стало минимумом с июня 2024 года. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Аналитик организации Давид Мартиросян полагает, что за весь месяц поставки упадут до 310-360 тысяч тонн в сутки — наименьшее значение с 2023 года. Такая динамика станет следствием нарушений работы нефтеналивных терминалов в Черном и Балтийском морях.

Атаки беспилотников на российские порты усилились в конце марта и начале апреля. За последнюю неделю сильнее всего пострадала отгрузка из Новороссийска — минус 73,2 процента (19 тысяч тонн). Балтийские порты Приморск и Усть-Луга сохранили экспорт на пониженном уровне прошлой недели — 54 и 46 тысяч тонн соответственно.

Участники рынка не ожидают полного восстановления отгрузок из Новороссийска до конца апреля. Компенсировать это направление не получится из-за ограниченной пропускной способности трубопроводной системы и нехватки танкеров.

В России признали проблемы с экспортом и добычей нефти

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков подтверждает, что простои сразу в нескольких крупных портах создают системные проблемы. В крайнем случае российским экспортерам придется сокращать добычу, так как хранить нефти им негде. В результате компании не смогут в полной мере воспользоваться ростом цен на мировых рынках.

Впрочем, управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин не исключил, что отчасти снижение погрузки в портах связано с активной продажей объемов нефти и нефтепродуктов, которые уже находились в море на танкерах. За месяц их количество могло сократиться со 100 миллионов баррелей до 20-30 миллионов.

Однако удары по портам, добавляет аналитик, угрожают доходами и со стороны страховых компаний, которые будут вынуждены повышать страховые премии из-за возросших рисков. Поэтому даже в случае полного физического восстановления инфраструктуры экономика экспорта в этих направлениях пострадает.

Ранее Банк России сообщил, что добыча нефти в Уральском федеральном округе в первом квартале этого года сократилась из-за трудностей с морским экспортом, что связано с внеплановыми ремонтами инфраструктуры и другими логистическими проблемами.