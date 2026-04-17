Нефть отреагировала на оптимизм Трампа

Цены на нефть пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп выступил с оптимистичными заявлениями о перспективах прекращения огня между Америкой и Ираном. На этом фоне марка Brent опустилась к $98 за баррель, WTI — к $93, сообщает Bloomberg.

Американский лидер утверждает, что Тегеран согласился на условия, которые долго отвергал, включая открытие Ормузского пролива. Иран публично это не подтвердил. Тем временем некоторые лидеры стран Персидского залива и Европы предложили продлить двухнедельное перемирие (истекает 22 апреля) на полгода — именно столько, по их оценкам, потребуется для заключения полноценного мирного соглашения.

Рынок нефти пережил беспрецедентный шок, но сейчас волатильность резко снизилась, отмечают аналитики. Brent на этой неделе торгуется в диапазоне около $10 после рекордных $38 в середине марта.