Анонсировано рекордное подорожание нефти

Отказ США продлить лицензию на продажу российской и иранской нефти поддержит мировые цены на высоких уровнях, а возможное возобновление боевых действий на Ближнем Востоке взвинтит их до рекордных отметок. Об этом со ссылкой на экспертов пишут «Известия».

По словам зампреда комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, заявление Минфина США по поводу лицензий усиливает санкционный сигнал рынку, но его прямой ценовой эффект будет зависеть от масштабов фактического сокращения предложения.

По мнению управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, краткосрочно баррель нефти марки Brent останется в диапазоне 90–110 долларов за баррель с потенциалом увеличения до 120-140 долларов в случае эскалации. В случае же начала наземной операции американцев в Иране, цены могут достигнуть рекордных 150–200 долларов, анонсировал доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов, допустив их закрепление ниже 100 долларов в случае успехов на переговорах.

О решениях американских властей в отношении экспорта углеводородов Москвы и Тегерана стало известно на этой неделе. В Кремле отметили, что предполагали такое развитие событий, напомнив, что РФ уже не первый год живет в условиях незаконных санкций Запада.

Поставки российской нефти за рубеж выросли в марте во многом за счет усилившегося спроса со стороны стран Азии. Как ожидается, нефтегазовые поступления в федеральный бюджет вырастут в апреле на 60 процентов, до триллиона рублей.