Союзник России решил резко нарастить запасы энергоносителей

Китай продолжит диверсифицировать поставки энергоносителей и увеличивать стратегические резервы для повышения устойчивости к кризисам, заявил заместитель председателя Государственного управления экономического планирования Ван Чанлинь, передает Reuters.

Конфликт в Иране, начавшийся 28 февраля, нарушил глобальные поставки: сотни судов, включая танкеры, оказались заблокированы из-за закрытия Ормузского пролива, через который ранее проходило около 20% мировой нефти.

На пресс-конференции Национальной комиссии по развитию и реформам Ван отметил, что энергорынки Китая остаются стабильными благодаря государственным мерам по обеспечению внутренних поставок и преодолению глобального ценового шока.

С начала конфликта Китай трижды корректировал розничные цены на топливо: бензин подорожал на 2275 юаней за тонну, дизель — на 2185 юаней. Однако последующие корректировки были ограничены примерно половиной типичного уровня повышения.

Ван подчеркнул, что Китай будет активно наращивать внутреннюю добычу и запасы энергоносителей. В прошлом году добыча нефти достигла рекордных 4,3 млн баррелей в сутки, а в начале 2026 года выросла до 4,44 млн баррелей в сутки, несмотря на снижение импорта в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.